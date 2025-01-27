Стало известно, кто может выиграть от введения "налога на посылки"

Введение налога на международные посылки, предусматривающее снижение лимита беспошлинного ввоза, может повлиять на структуру рынка и выгоды для различных групп участников.

"Когда власть говорит, что налогом на посылки должна защитить украинский бизнес, то надо переспросить, что имеется в виду под термином "украинский бизнес"? Речь о ритейле "купи-продай китайский товар" или реального производителя в Украине, который производит продукт с добавленной стоимостью, имеет реальные производственные мощности, а не ангары для хранения китайских товаров?", - указывает журналист.

По его словам, украинские "перекупы" дешевого китайского товара должны вести борьбу за деньги покупателя не только ограничениями и агрессивным маркетингом, но и адекватной ценой.

Украинцы научились покупать товары напрямую в Китае, Великобритании и США и это стало проблемой не реальных украинских производителей, а сегмента бизнеса, который построен на схеме перепродажи китайских товаров и хочет иметь монополию на эту перепродажу.

"Почему украинский покупатель, когда видит, что один и тот же товар стоит в Украине в три-пять раз дороже, чем в Китае, должен покупать его здесь, у перекупа, а не там, где дешевле? С большим уважением к "Розетке", "Авроре" и монополии "Эпицентра", но такую модель площадок перепродажи в основном китайских товаров никак нельзя поставить в один ряд с бизнесом, который что-то действительно производит и реально нуждается в защите со стороны государства", - указывает журналист.

По его словам, именно этот "купи-продай втридорога" бизнес, защищая свою модель работы, голосом различных бизнес-ассоциаций и лоббирует введение налогов на посылки, ведь им надо ограничить прямой доступ украинцев к дешевым товарам за рубежом и продавать те же китайские товары дороже в Украине.

По данным автора, из общего количества в 73,5 млн посылок 99% приходится на недорогие посылки ниже безналогового лимита в 150 евро (72,9 млн на почти 59 млрд грн). А это менее 50% от общей суммы. Средняя стоимость таких посылок составляет 800 грн. А на остаток в 1% по количеству (601 тыс. посылок) приходятся 61,6 млрд грн. Поэтому средняя стоимость каждой примерно 102 тысяч грн, что далеко за пределами безналогового лимита.

"Получается, что 1% посылок в деньгах занимает более 50% общей суммы и состоит из действительно дорогих отправлений, которые облагаются налогом по ставке 10% пошлины плюс 20% НДС. То есть свои 32% из суммы в 61,6 млрд грн государство уже получает. А это 19,8 млрд грн. Теперь же, снизив порог уплаты НДС до нуля, власть планирует обложить налогом и дешевый сегмент международных отправлений, которых по количеству 99%, а по стоимости менее 50%", - объясняет он.

Вместо этого, государство должно бороться с контрабандой и серой и черной торговлей, которая наносит бюджету гораздо больше вреда, чем может принести гипотетический "налог на посылки". Кроме того, проверка более 73 млн штук посылок, которые въехали в Украину в 2024 году - это коллапс таможни и почтовых служб, полный их паралич.

"По "Укрпочте" на сегодня 92% посылок имеют стоимость менее десяти долларов. Вы представляете, что на досмотр каждой нам понадобится один таможенник и двое сотрудников почты, десяток листов бумаги и часы времени и проверок", - добавляет он.

Напомним, в августе 2024 года Кабинет министров уже предлагал снизить ценовой порог для беспошлинных посылок из-за рубежа - с нынешних 150 евро до 45. И ввести НДС для всех заказов в иностранных интернет-магазинах.

Инициатива содержалась в большом законопроекте о повышении налогов. Однако первое голосование осенью провалилось, после чего налоги на посылки решили выделить в отдельный законопроект.

Больше подробностей о новой инициативе правительства - читайте в материале РБК-Украина.