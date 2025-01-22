НДС на все, лимит - по чаю и кофе. Что предлагает законопроект о налогах на посылки

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта, который предлагает отменить беспошлинный порог на посылки из-за границы. Причем под налог могут попасть посылки с духами, чаем и кофе даже от родственников.

Содержание

Налог на все посылки? Что хотят изменить

Согласно нынешнему законодательству, в Украине действует беспошлинный порог 150 евро. Это означает, что не облагаются налогом посылки и товары, отправленные из-за границы, таможенная стоимость которых не превышает указанную сумму.

То есть, если стоимость товаров (в одной посылке), заказанных в зарубежном интернет-магазине, меньше 150 евро, то такое отправление не облагается налогом. Аналогичный подход применяется к посылкам от физического лица к физическому, например, от родственника.

Законопроект №12429 отменяет беспошлинный порог.

Если сейчас на товары дороже 150 евро начисляется 20% НДС + 10% ввозной пошлины (от суммы превышения лимита), то с принятием закона под налогообложение попадают все интернет-покупки.

В частности, товары в международных отправлениях до 150 евро будут облагаться только НДС в размере 20%. Дороже этого лимита - НДС + ввозная пошлина 10% (как и сейчас).

Без налогов до 45 евро, но с лимитами для чая, кофе и духов

Единственное исключение - товары стоимостью до 45 евро, которые физическое лицо за границей отправляет другому физлицу в Украине. Предлагается установить, что такие операции не являются объектом налогообложения.

Но и тут есть ряд уточнений. Во-первых, товары должны отправляться без какой-либо оплаты, иметь назначение для личного/семейного пользования, а характеристики и количество не должны указывать на коммерческую цель.

Во-вторых, положение о безналоговых операциях не действует, если в посылке:

подакцизные товары (например, алкоголь или табачные изделия)

духи в объеме более 50 граммов или туалетная вода в объеме более 0,25 литра

кофе в объеме более 500 граммов; кофейные экстракты и эссенции в объеме более 200 граммов

чай в объеме более 100 граммов; чайные экстракты и эссенции в объеме более 40 граммов

Если объем этих товаров будет превышать лимит, даже за личную посылку стоимостью до 45 евро придется заплатить 20% НДС.

Кто заплатит НДС и станет субъектом "дистанционной продажи

Законопроект №12429 вводит новую операцию, которая подлежит налогообложению НДС - дистанционная продажа товаров.

Уплачивать НДС с дистанционной продажи будет лицо-нерезидент, который осуществляет такую продажу. По аналогии с Директивой Совета ЕС № 2006/112/ЕС предлагается приравнять лица, которые способствуют продаже через онлайн-платформы, порталы и веб-сайты, к лицам, которые осуществляют дистанционную продажу товаров.

Под это определение попадают онлайн-магазины, маркетплейсы и платформы для продажи товаров, бывших в употреблении, по типу eBay или OLX. Отметим, из-за этого в СМИ появилась информация, что покупателей на OLX могут заставить платить налог НДС. Однако согласно проекту, речь о поставках товаров с территории другой страны в Украину.

Такие платформы должны будут регистрироваться как плательщики НДС, взимать налог с покупателей и перечислять его в госбюджет, а также хранить информацию о посылках и их получателях в течение 10 лет.

Кроме того, товары до 150 евро освобождаются от НДС при ввозе на территорию Украины при условии, что НДС уплачивается с дистанционной продажи, а в таможенную декларацию внесены данные о специальном налоговом номере лица, который уплачивает этот НДС.

Как правило, величина налога на добавленную стоимость закладывается в ценник. И с принятием закона для украинцев наверняка подорожают товары бюджетной категории на зарубежных маркетплейсах.

***

Отметим, ранее РБК-Украина в материале "Без порога 150 евро. В Украине хотят обложить налогом все интернет-заказы из-за рубежа" писало, что этот законопроект зарегистрирован по требованию украинского бизнеса.

В частности, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев публиковал письмо Американской торговой палаты в Украине, в котором говорилось, что отмена беспошлинного лимита на посылки в 150 евро якобы поможет усилить борьбу с теневыми рынками.

Кром того, бизнес считает, что льготный режим налогообложения малых партий товаров искажает конкуренцию внутри страны.

Напомним, в августе 2024 года Кабинет министров уже предлагал снизить ценовой порог для беспошлинных посылок из-за рубежа - с нынешних 150 евро до 45. И ввести НДС для всех заказов в иностранных интернет-магазинах.

Инициатива содержалась в большом законопроекте о повышении налогов. Однако первое голосование осенью провалилось, после чего налоги на посылки решили выделить в отдельный законопроект.