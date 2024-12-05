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Стало известно, кто будет выполнять полномочия представителя президента в Крыму вместо Ташевой

Фото: в.и.о. постоянного представителя президента Украины в АР Крым Ольга Курышко (ppu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Украине назначен временно исполняющий обязанности постоянного представителя президента Украины в АР Крым. Им стала Ольга Курышко.

Как отметили в Представительстве президента в Крыму с сегодняшнего дня Куришко и ее заместитель Денис Чыстиков будут продолжать уже устоявшуюся работу учреждения.

Что известно о Курышко

С июня 2023 года она занимает должность заместителя постоянной представительницы президента Украины в АР Крым.

Курышко присоединилась к команде Представительства еще в декабре 2021 года и руководила Отделом правового обеспечения.

Представительство сообщило, что она системно работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, активно участвовала в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионному обеспечению, получению паспортных документов, поддержке политзаключенных и членов их семей.

 

Почему заменили Ташеву

Напомним, что вчера, 4 декабря, президент Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Отметим, что в конце ноября Центральная избирательная комиссия признала Ташеву избранной народной депутатом от партии "Голос". А сегодня ЦИК зарегистрировал Ташеву народным депутатом.

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Крым