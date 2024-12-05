Стало известно, кто будет выполнять полномочия представителя президента в Крыму вместо Ташевой

Как отметили в Представительстве президента в Крыму с сегодняшнего дня Куришко и ее заместитель Денис Чыстиков будут продолжать уже устоявшуюся работу учреждения.

Что известно о Курышко

С июня 2023 года она занимает должность заместителя постоянной представительницы президента Украины в АР Крым.

Курышко присоединилась к команде Представительства еще в декабре 2021 года и руководила Отделом правового обеспечения.

Представительство сообщило, что она системно работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, активно участвовала в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионному обеспечению, получению паспортных документов, поддержке политзаключенных и членов их семей.