Стало известно, где Месси может продолжить карьеру: переговоры уже идут

Что известно о потенциальном переходе Месси в "Аль-Ахли"

Клуб нацелен пригласить восьмикратного обладателя "Золотого мяча", как только тот станет свободным агентом, то есть с января 2026 года. Контракт Месси с "Интер Майами" завершается 31 декабря 2025 года.

Арабский мир активно стремится привлечь Лионеля Месси в свою футбольную лигу, особенно учитывая подготовку к проведению Чемпионата мира 2034 года.

Клуб "Аль-Ахли" уже не впервые проявляет интерес к аргентинскому форварду. Руководство клуба делало предложение Месси еще до его перехода в МЛС, однако тогда звездный игрок выбрал "Интер Майами".

Месси в МЛС

Лионель Месси присоединился к "Интер Майами" в статусе свободного агента после завершения контракта с ПСЖ в 2023 году.

Флоридский клуб опередил в борьбе за аргентинца "Барселону" и саудовский "Аль-Хиляль".

По данным инсайдеров, сделку удалось заключить благодаря поддержке руководства МЛС, которая включала финансовые бонусы от Apple и Adidas.

После перехода в МЛС Месси стал амбассадором лиги и ключевой фигурой "Интер Майами".

38-летний нападающий в сезоне 2025 провел 24 матча за Интер Майами во всех турнирах, забив 16 голов и сделав шесть ассистов.

Что известно об "Аль-Ахли":