По его словам, фактические объемы финансирования не соответствовали стоимости проектов, а часть работ подрядчики вынуждены были выполнять за свой счет и кредитные средства.

"Во-первых, скажите, пожалуйста, как можно построить объекты, стоимость которых, согласно оценке государственной экспертизы, составляет почти 2,4 миллиарда гривен, получив всего 800 миллионов? Никаких двух миллиардов гривен выплачено не было. Их невозможно было украсть, поскольку государство даже не выделяло таких средств", - отметил он.

Бизнесмен отметил, что в течение 2026 года государство перечислило на счета Киевской облгосадминистрации 1 млрд 160 млн грн. Из этой суммы генеральным подрядчикам в целом выплатили 823 млн грн, в том числе 580 млн грн первого авансового платежа и дальнейшее дополнительное финансирование. В то же время компания Соколова как поставщик металлопроката получила всего 255 млн грн.

Он пояснил, что только потребность в металлопрокате для строительства 26-ти защитных сооружений ПС-110 составляла около 16 тыс. тонн. По расчетам Соколова, стоимость требуемого металла без учета изготовления металлоконструкций достигала примерно 1 млрд грн.

"Металлоемкость каждого объекта составляет около 600 тонн. Это предусмотрено проектом, согласованным Генеральным штабом. Сначала металлоемкость объектов, которые мы строили в Петровцах и Бородянке, составляла 180 тонн. Однако после согласования с Генштабом, чтобы защитные сооружения могли выдерживать необходимые нагрузки от ударов российских беспилотников и баллистических ракет, металлоемкость каждого объекта увеличили до 600 тонн", - рассказал Соколов.

Он добавил, что в стоимость металла необходимо добавить затраты на бетон, технику, опалубку, оплату труда рабочих и изготовление металлоконструкций, которое стоит 25-28 тыс. грн за тонну.

Второй причиной задержек Соколов назвал позднюю передачу части объектов подрядчикам. По его словам, отдельные объекты были переданы только в конце августа, а фактическая работа с подрядными организациями началась в конце августа - начале сентября.

"Как можно построить защитные сооружения такого высокого уровня сложности за два месяца? С строительной точки зрения это невозможно. Существуют определенные технологические процессы, которые необходимо соблюдать. За два месяца выполнить такие работы невозможно", - подчеркнул он.

Третьей проблемой бизнесмен назвал мобилизацию работников прямо со строительных площадок. По его словам, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник обещал обеспечить предприятиям-подрядчикам статус критически важных, однако эти обещания не были выполнены.

Четвертой причиной Соколов назвал регулярные воздушные тревоги, во время которых военные запрещали находиться на строительных площадках и требовали эвакуации за пределы территории.

По словам предпринимателя, на отдельных объектах из-за интенсивности российских атак фактическое время работы могло сокращаться до одного-двух часов в сутки.

"Бывали случаи, когда в течение суток мы имели возможность работать не более одного часа. На разных объектах ситуация отличается. Например, в Вышгороде, на объекте “Полимерная”, воздушные тревоги случаются чаще, чем на других объектах. Это связано с тем, что именно по тому направлению летят российские беспилотники. сутки", - рассказал он.

В то же время Соколов подчеркнул, что даже при таких условиях расходы на строительство не уменьшались пропорционально фактическому времени работы.

"Оплату за использование техники и труд рабочих приходится производить за полный рабочий день, независимо от того, сколько часов фактически продолжались работы. Это прямые убытки для субподрядных организаций и, соответственно, для нас также", - пояснил бизнесмен.

По словам Соколова, совокупность этих факторов оказала существенное влияние на сроки реализации проектов. Он утверждает, что его компании обеспечивали объекты металлопрокатом от начала до завершения строительства, включая монтаж антидроновых экранов, несмотря на неполное финансирование.

При этом, по его оценке, около 17 объектов ПС-110, в том числе в Чабанах, Тарасовке, Обухове, Княжичах, Борисполе, Мирной, Гостомеле и Жулянах, уже находятся на завершающей стадии строительства. На части из них забетонированы стены высотой до 12 метров, залиты плиты перекрытия и завершается монтаж антидроновых экранов.

Соколов также заявил, что если бы подрядчики ожидали полного завершения всех бюрократических процедур и оформления документации к началу работ, строительство защитных сооружений на сегодняшний день находилось бы на начальном этапе.

"Именно благодаря тому, что мы приступили к строительству без окончательно оформленной документации, все объекты сегодня находятся хотя бы на определенной стадии готовности", - подытожил он.