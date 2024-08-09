Стало известно, чего не хватает климатологам для правильных прогнозов

Что известно об исследовании Южного океана

Недавно сообщество мультидисциплинарных климатологов объединило ранее изолированные направления исследований Южного океана, который является важным для климатической системы Земли (в том числе на фоне поглощения избытка тепла и углерода из атмосферы).

По словам ученых, его сложная динамика остается плохо изученной, что мешает точным прогнозам влияния на климат.

При этом исследование океана охватывает множество данных - от морского дна до поверхности и от его северной части до ледяных границ Антарктиды.

Схема крупномасштабной циркуляции Южного океана (инфографика: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)

По мнению экспертов, он "очерчивает тенденции и прогнозы по климату на будущее" и "определяет важнейшие приоритеты исследований".

Основные приоритеты исследователей Южного океана

"Приоритетом для исследовательских сообществ является создание регулярных возможностей для общения и сотрудничества... Мы все двигаемся к общей цели - понять происходящие в Южном океане изменения и спрогнозировать будущие сценарии. Цель состоит в объединении числовых моделей... И мы добьемся значительных успехов только при условии сотрудничества экспертов в каждом сообществе - в их разработке и интерпретации результатов", - рассказал доцент из Школы компьютерных и математических наук Университета Аделаиды Люк Беннеттс.

Математик и океанограф Шейн Китинг добавил, что "Южный океан является ключевым игроком в климате Земли", ведь он "соединяет мировые океаны".

"Однако наше понимание динамики Южного океана было серьезно ограничено из-за трудностей проведения научных наблюдений в этом отдаленном и неприветливом регионе земного шара", - признал исследователь.

Сеть "вихрей и струй", которые вращаются вокруг континента и формируют восточное Антарктическое циркумполярное течение (инфографика: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)

Старший научный сотрудник Института морских и антарктических исследований (IMAS) Университета Тасмании и главный исследователь Центра передового опыта Австралийского исследовательского совета по экстремальным климатическим условиям Амели Мейер добавила, что "с изменением климата наша окружающая среда, включая Южный океан, меняется быстрее, чем когда-нибудь ранее".

"Пока что морской лед в Южном океане действительно стал загадкой. Раньше он был достаточно стабильным, даже после потепления планеты. Однако в последние годы морской лед был достаточно непостоянным", - пояснила она.

Взаимодействие поверхностной волны и льда (инфографика: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)

Эксперт добавила, что морской лед не только играет важную роль в регулировании климата нашей планеты, но также является домом для ключевых видов и экосистем.

"Поэтому понимание этих изменений является достаточно срочным", - подытожила Мейер.