Стало известно, будут ли выключать свет 19 декабря

"Еще один день завтра будет без отключений света", - написал Коваленко.

Также о том, что отключения не будут применяться свидетельствуют сообщения из приложения "Киев цифровой". Однако стоит заметить, что пока в "Укрэнерго" не сообщали о том, что графики отменены.

Напомним, графики почасовых отключений электроэнергии для населения перестали применяться с 17 декабря.

Стоит заметить, что вчера "Укрэнерго" сначала сообщило, что 18 декабря графики будут действовать с 07:00 до 20:00 и свет будут выключать в пол-очереди. Однако затем было отменено действие графиков.

Отключение света в Украине

Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, нацелившись на ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции, используя ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".

17 ноября было задействовано более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях, а 13 декабря Россия запустила 94 ракеты и 193 дрона. С 16 декабря в Украине действуют новые правила отключения электроэнергии.