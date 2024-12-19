ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стало известно, будут ли завтра отключать свет по графикам в Киеве

Киев, Четверг 19 декабря 2024 20:19
UA EN RU
Стало известно, будут ли завтра отключать свет по графикам в Киеве Иллюстративное фото: в Киеве завтра не будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 20 декабря, не планируют применять графики отключений света. Но необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы", - написал Коваленко.

Также он напомнил киевлянам, что пришло время заплатить за свет.

Отключения света в Украине

Напомним, последние несколько дней в Украине впервые за долгое время перестали применять графики отключений света.

Как объяснили в ДТЭК, есть три причины, почему ограничения не действуют. В частности, это связано с потеплением - украинцы меньше включают обогреватели и из-за этого уровень потребления электроэнергии падает.

Необходимость отключать свет по графикам вызвана постоянными ударами россиян по объектам генерации электроэнергии. Оккупанты регулярно атакую критическую инфраструктуру Украины своими ракетами и беспилотниками.

Последний массированный удар произошел 13 декабря. Тогда украинские защитники сбили 81 из 93 ракет, а также 80 из 193 ударных дронов. Еще более 100 беспилотников были локационно потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света YASNO Отключение света
NEWS
Зеленский сказал, без чего невозможно прекращение огня на фронте
Зеленский сказал, без чего невозможно прекращение огня на фронте
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл