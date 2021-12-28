Стало відомо, хто заплатить за "економічний паспорт українця"

За програму "економічний паспорт", яку пропонує запровадити влада, заплатять усі українці, оскільки гроші, що пропонується направити на виплати, закладені у платіжках за комунальні платежі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Україна - не Норвегія. Або що не так з ідеєю про "економічний паспорт" українця ".

У статті наголошується, що мета програми - покращити рівень життя молодих людей, давши їм стартовий капітал на початку дорослого життя. Тим більше, у світі є подібні держпрограми. Наприклад, у Норвегії, Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті.

"Тільки, на відміну від цих країн, Україна не має надлишку корисних копалин - нафти, газу тощо. Немає в нас і профіцитного держбюджету, наприклад, як у випадку з Норвегією, що входить до топ-15 країн найбільших видобувачів нафти. Крім того, на відміну від тих самих Саудівської Аравії чи Кувейту, нафта і газ в Україні в дефіциті, ми їх не експортуємо, а навпаки - імпортуємо", - йдеться у статті.

Журналісти наголошують: рентна плата, яка має стати джерелом для держфонду, закладається у внутрішні ціни нафти та газу, у т.ч. та у тарифи ЖКГ.

"Тому не держава даватиме гроші до Фонду, а за фактом - самі громадяни, зокрема й через оплату "комуналки". Грубо кажучи, батьки заплатять внески за дітей", - пояснюють журналісти.

У результаті влада візьме кошти не з прибутку, а зі збитків, що може розбалансувати держбюджет і місцеві бюджети, які мають у своєму розпорядженні частину рентних платежів.

"Рентна плата, надходячи до держбюджету, витрачається за багатьма статтями. Наприклад, рента при видобутку газу традиційно була джерелом для виплат житлових субсидій. Тепер же недобір доведеться поповнювати позиками, збільшуючи держборг. Не кажучи вже про те, що частина ресурсу з ренти зараз одержують місцеві бюджети, для яких уряду також доведеться шукати компенсатори", - резюмується у статті.