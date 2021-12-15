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"Економічний паспорт українця" може спровокувати кризу держбюджету, - аналітик

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Київ, Середа 15 грудня 2021 11:47
"Економічний паспорт українця" може спровокувати кризу держбюджету, - аналітик Фото: "економічний паспорт українця" ініціював президент (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Реалізація програми "Економічний паспорт українця" спровокує бюджетну кризу, ця ідея абсурдна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву інвестаналітика Сергія Фурси.

"Ідея популістична та абсурдна, просто тому, що Україна не може собі такого дозволити. Ця ідея нездорова, не для тієї економіки, яка є в Україні. Ми не Катар і не ОАЕ, які сидять на газі та нафті, і отримують від цього надприбутки. Ми країна, яка не отримує надприбутків і не може дозволити собі такі ігри", - сказав Фурса.

Він наголосив: у результаті реалізації ініціативи з держбюджету буде вилучено значні кошти, які потрібно буде компенсувати за рахунок державного боргу, що спровокує бюджетну кризу.

"Борг формуватиметься, це буде ОВДП, тобто які будуть купуватися, які ви акумулюєте, і які ви забрали з бюджету. Фактично замість того, щоб просто фінансувати бюджет, ви братимете борг і фінансуватимете бюджет. І згодом це буде вести до розбалансування самого бюджету і загрожує кризами. Ми не можемо собі такого дозволити", - підсумував Фурса.

Раніше народний Олексій Гончаренко заявив, що економічний паспорт - це виключно піар-проект президента, який дискримінує українських дітей за роком народження.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на здобуття освіти чи покупку житла.

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