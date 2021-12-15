"Економічний паспорт українця" може спровокувати кризу держбюджету, - аналітик

"Ідея популістична та абсурдна, просто тому, що Україна не може собі такого дозволити. Ця ідея нездорова, не для тієї економіки, яка є в Україні. Ми не Катар і не ОАЕ, які сидять на газі та нафті, і отримують від цього надприбутки. Ми країна, яка не отримує надприбутків і не може дозволити собі такі ігри", - сказав Фурса.

Він наголосив: у результаті реалізації ініціативи з держбюджету буде вилучено значні кошти, які потрібно буде компенсувати за рахунок державного боргу, що спровокує бюджетну кризу.

"Борг формуватиметься, це буде ОВДП, тобто які будуть купуватися, які ви акумулюєте, і які ви забрали з бюджету. Фактично замість того, щоб просто фінансувати бюджет, ви братимете борг і фінансуватимете бюджет. І згодом це буде вести до розбалансування самого бюджету і загрожує кризами. Ми не можемо собі такого дозволити", - підсумував Фурса.