Стало відомо, хто замінить призначених в Кабмін нардепів від "Слуги народу"

Фото: новий Кабмін (РБК-Україна)

Призначених до Кабміну замінять наступні за списком "Слуги народу"

Депутатів з фракції "Слуга народу", які пішли працювати у Кабінет міністрів, замінять наступні у виборчому списку люди. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України", на місця новопризначених представників Кабміну мають прийти наступні за списком кандидати. Депутатами від "Слуги народу" за списком були обрані 129 осіб, проте п'ятьох з них призначили в уряд.

Відповідно, наступними претендентами на мандат є:

Анатолій Остапенко (№130 у списку);

Тетяна Циба (№131);

Іван Калаур (№132);

Юлія Гришина (№133);

Ольга Руденко (№134);

За інформацією руху "Чесно" Анатолій Остапенко народився 1 лютого 1968 року в Києві. Закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю "інженер-механік", а також Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю "юрист". Працює директором юридичної фірми - ТОВ "Альфаюрконсалтинг", раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях.

Тетяна Циба є експертом з медиакоммуникациям і медиаконсалтингу, виконавчим директором консалтингового агентства "Media Masters", прес-секретар партії "Слуга народу". У 2017-2019 роках Циба очолювала Благодійний фонд Марії Максакової. Крім того, в різний час вона займала керівні посади в прес-службах політичних партій, політиків і державних установ, в тому числі в "Русі нових сил Михайла Саакашвілі", партії "УКРОП" і "Української народної партії".

Іван Калаур завідує кафедрою цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Працює викладачем протягом 20 років.

Юлія Гришина є керуючою партнеркою юридичної бізнес-школи "CTRL.School", професором кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.

Ольга Руденко Навчалася за спеціальністю "Бізнес-адміністрування" в Університеті Бата (University of Bath) у Великобританії. Також працювала менеджером з маркетингових комунікацій в ТОВ "Квартал 95". Раніше обіймала керівні посади в сфері маркетингу і медіакомунікацій.

Нагадаємо, 29 серпня Рада затвердила склад нового Кабміну, у списку якого залишилися два міністри з попереднього уряду. У новому Кабміні немає представників опозиції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін на чолі з Алесеем Гончаруком збирався провести перше засідання відразу ж у день призначення.