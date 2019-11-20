Стало відомо, хто замінить Фріланд на посаді глави МЗС Канади

Новим міністром закордонних справ Канади замість Христі Фріланд буде призначений член канадського парламенту Франсуа-Філіп Шампань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Наголошується, що Шампань з 2015 року є членом канадського парламенту від одного з округів в Квебеку. В 2017-2018 роках очолював міністерство міжнародної торгівлі, а зараз керує міністерством інфраструктури та громад.

Також повідомляється, що поки неизветсно, яка посада дістанеться Фріланд. Раніше неофіційно повідомлялося, що вона може очолити нове міністерство міжурядових справ Канади, яке буде займатися вирішенням внутрішніх проблем країни.

Представлення нового складу уряду відбудеться сьогодні.

Нагадаємо, Ліберальна партія чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемогла на чергових виборах до парламенту, що відбулися 21 жовтня.

РБК-Україна писало, що Трюдо подав генерал-губернатору Канади заява про розпуск парламенту 11 вересня. Вона було схвалено.