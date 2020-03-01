Стало відомо, коли зустрінуться Ердоган і Путін

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в перший тиждень березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Наголошується, що дату зустрічі повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, який перебуває в Досі для участі в церемонії підписання угоди між США і "Талібан".

За словами міністра, Росія підтримує режим Асада, проте не можна сказати, що ВКС Росії наносять авіаудари по турецьким військовим.

"Туреччина докладає спільні з Росією зусилля для забезпечення сталого миру в Ідлібській зоні деескалації. Турецька делегація напередодні провела чергову зустріч з російською стороною в Анкарі. Зустріч була організована з ініціативи російської сторони. Однак прогресу можна досягти лише за підсумками зустрічі лідерів двох країн - Ердогана і Путіна, яка запланована на перший тиждень березня", - сказав Чавушоглу.

Раніше повідомлялося, що в результаті загострення в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Ердоган і російський лідер Володимир Путін домовилися про двосторонню зустріч "найближчим часом".

РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон закликав своїх російських і турецьких колег припинити військові дії в Сирії і погодитися на тривале припинення вогню.

Раніше Ердоган також заявив, що Росія повинна залишити Туреччину "один на один" з режимом сирійського президента Башара Асада після загострення в провінції Ідліб.