Стало відомо, хто очолив Полтавську ОДА замість Синьогубова
Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Луніна виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА). Раніше він звільнив з цієї посади Олега Синєгубова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича", - йдеться в указі.
Дмитро Лунін народився 1980 року в Харкові. 2001-го закінчив Харківський політехнічний інститут. З 2003 по 2019 рік працював у сфері торгівлі. З грудня 2019 року - перший заступник голови Полтавської ОДА.
Раніше Зеленський звільнив з посади голови Полтавської ОДА Олега Синьогубова. Президент призначив його керувати Харківською обласною адміністрацією.
Нагадаємо, 15 грудня Кабінет міністрів погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА.