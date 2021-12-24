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Стало известно, кто возглавил Полтавскую ОГА вместо Синегубова

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 21:31
Стало известно, кто возглавил Полтавскую ОГА вместо Синегубова Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Лунина исполняющим обязанности главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА). Ранее он уволил с этого поста Олега Синегубова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича", - говорится в указе.

Дмитрий Лунин родился в 1980 году в Харькове. В 2001-м окончил Харьковский политехнический институт. С 2003-го по 2019 год работал в сфере торговли. С декабря 2019 - первый заместитель главы Полтавской ОГА.

Ранее Зеленский уволил с поста главы Полтавской ОГА Олега Синегубова. Президент назначил его руководить Харьковской областной администрацией.

Напомним, 15 декабря Кабинет министров согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА.

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Владимир Зеленский Полтавская область
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