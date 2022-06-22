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Стало відомо, коли військові з України почнуть освоювати німецькі РСЗВ

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Україна, Середа 22 червня 2022 16:46
Стало відомо, коли військові з України почнуть освоювати німецькі РСЗВ Фото: голова Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Німеччині наступного тижня розпочнеться навчання українських військових роботі з РСЗВ "MARS".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони ФРН Крістіни Ламбрехт під час брифінгу в середу, 22 червня.

"Воно (навчання, - ред.) почнеться наступного тижня", - сказала вона.

За її словами, Німеччина надасть Україні три такі системи, стільки ж Великобританія, чотири - США.

Як повідомлялось, Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, але заявив, що про графіки передачі говорити зараз складно.

При цьому буквально день тому уряд Німеччини оприлюднив повний список озброєння, яке буде надано Україні у рамках військової допомоги.

Також Україна гарантувала ФРН, що використовуватиме поставлену Бундестагом зброю виключно з метою оборони.

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