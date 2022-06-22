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У Міноборони ФРН розповіли про важливу домовленість з Україною через постачання зброї

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Німеччина, Середа 22 червня 2022 15:19
У Міноборони ФРН розповіли про важливу домовленість з Україною через постачання зброї Фото: голова Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт
Автор: Наталія Гурковська

Україна гарантувала ФРН, що використовуватиме поставлену Бундестагом зброю виключно з метою оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони ФРН Крістіни Ламбрехт під час брифінгу в середу, 22 червня.

"Нам взагалі не потрібно було цього вимагати від України, вони прямо самі про це заявили. У нас є впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи буде Україна використовувати поставлену зброю тільки для оборони.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Йдеться про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

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