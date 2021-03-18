Стало відомо, коли Україна отримає вакцину Pfizer

Вакцина від COVID виробництва американської компанії Pfizer надійде до України в квітні. При цьому вакцина буде надходити траншами.

"Також поставки будуть в другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок погоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють до України", - зазначив Заїка.

За його словами, перші поставки будуть вже в квітні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна веде переговори з урядом Ізраїлю про отримання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Однак остаточних домовленостей з цього питання ще немає.

У той же час головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не чекати на поставки від Pfizer і вакцинуватися препаратом Covishield, який сьогодні використовується в рамках кампанії з імунізації.