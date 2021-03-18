Стало известно, когда Украина получит вакцину Pfizer

Вакцина от COVID производства американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле. При этом вакцина будет поступать траншами.

"Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", - отметил Заика.

По его словам, первые поставки будут уже в апреле.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина ведет переговоры с правительством Израиля о получении вакцины от коронавируса компании Pfizer. Однако окончательных договоренностей по этому вопросу еще нет.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал не ждать поставок от Pfizer и вакцинироваться препаратом Covishield, который сегодня используется в рамках кампании по иммунизации.