Стало відомо, коли Україна оголосить вирок ще двом російським солдатам

Вказано, що обоє російських солдатів повністю визнали свою провину у скоєному.

Прокуратура просить для них покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, їхні адвокати - зменшити термін до восьми років, адже, за їхніми словами, російські військові діяли "під примусом".

Що відомо про справу

24 лютого двоє російських окупантів 27-річний Олександр Бобикін та 23-річний Олександр Іванов у складі 200-ї окремої мотострілецької бригади, обстрілювали з артилерії Харківську область з території Бєлгородської області Росії.

Російські військові зруйнували об'єкти інфраструктури й житлові будинки в Козачій Лопані Харківського району. Снарядами вони знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради. Після цього перетнули кордон України та продовжили обстріли області.

Самі росіяни заявили в суді, що "не знали, куди саме стріляють". А про атаки Харківської області дізналися під час слідства.

Перший вирок в Україні вже оголосили

Нагадаємо, 23 травня Солом'янський суд Києва оголосив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну за злочини проти України, що стало першим подібним випадком з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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