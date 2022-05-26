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Стало відомо, коли Україна оголосить вирок ще двом російським солдатам

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Полтавська область, Четвер 26 травня 2022 14:26
Стало відомо, коли Україна оголосить вирок ще двом російським солдатам Фото: 31 травня Україна оголосить вирок ще двом російським солдатам (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Котелевському районному суді пройшло чергове судове засідання у справі щодо двох російських військових, які обстрілювали Харківську область. Вирок окупантам оголосять вже 31 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вказано, що обоє російських солдатів повністю визнали свою провину у скоєному.

Прокуратура просить для них покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, їхні адвокати - зменшити термін до восьми років, адже, за їхніми словами, російські військові діяли "під примусом".

Що відомо про справу

24 лютого двоє російських окупантів 27-річний Олександр Бобикін та 23-річний Олександр Іванов у складі 200-ї окремої мотострілецької бригади, обстрілювали з артилерії Харківську область з території Бєлгородської області Росії.

Російські військові зруйнували об'єкти інфраструктури й житлові будинки в Козачій Лопані Харківського району. Снарядами вони знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради. Після цього перетнули кордон України та продовжили обстріли області.

Самі росіяни заявили в суді, що "не знали, куди саме стріляють". А про атаки Харківської області дізналися під час слідства.

Перший вирок в Україні вже оголосили

Нагадаємо, 23 травня Солом'янський суд Києва оголосив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну за злочини проти України, що стало першим подібним випадком з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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