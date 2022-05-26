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Стало известно, когда Украина огласит приговор еще двум российским солдатам

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Полтавская область, Четверг 26 мая 2022 14:26
Стало известно, когда Украина огласит приговор еще двум российским солдатам Фото: 31 мая Украина огласит приговор еще двум российским солдатам (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Котелевском районном суде прошло очередное судебное заседание по делу в отношении двух российских военных, обстреливавших Харьковскую область. Приговор оккупантам огласят уже 31 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Указано, что оба российских солдат полностью признали свою вину в содеянном.

Прокуратура просит для них наказание в виде 12 лет лишения свободы, их адвокаты - уменьшить срок до восьми лет, ведь, по их словам, российские военные действовали "под принуждением".

Что известно о деле

24 февраля двое российских оккупантов 27-летний Александр Бобыкин и 23-летний Александр Иванов в составе 200-й отдельной мотострелковой бригады, обстреливали из артиллерии Харьковскую область с территории Белгородской области России.

Российские военные разрушили объекты инфраструктуры и жилые дома в Казачьей Лопани Харьковского района. Снарядами они уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета. После этого пересекли границу Украины и продолжили обстрелы области.

Сами россияне заявили в суде, что "не знали, куда именно стреляют". А об атаках Харьковской области узнали во время следствия.

Первый приговор в Украине уже вынесли

Напомним, 23 мая Соломенский суд Киева огласил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину за преступления против Украины, что стало первым подобным случаем с начала полномасштабного вторжения РФ.

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