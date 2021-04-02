ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, скільки резервістів можуть призвати на фронт

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 10:13
Стало відомо, скільки резервістів можуть призвати на фронт Фото: ВР запровадила новий вид військової повинності для українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Станом на 1 січня поточного року добровільно уклали контракти про проходження служби у військовому резерві 11,2 тисячі ветеранів АТО/ООС. З них близько 5% - з бойовими військовими частинами.

Про це заявив голова комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич ("Слуга народу"), йдеться в матеріалі РБК-Україна "Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів".

"Згідно з концепцією військової кадрової політики в ЗСУ на період до 2025 року, в умовах продовження дії особливого періоду, планується мати на обліку загальну чисельність оперативного резерву на рівні близько 250 тисяч осіб", - сказав Завітневич.

Щоб підтримувати навички резервістів і стимулювати їх укладати контракти на службу щорічно планують проводити збори для близько 20-25 тисяч осіб. Завітневич вважає, що якщо кількість резервістів-контрактників зросте, то саме вони стануть основою для комплектування бойових частин в особливий період.

"Ми не боїмося цього закону", - каже ветеран АТО і військовий психолог Андрій Козінчук у бесіді з РБК-Україна.

Він вважає, що тільки близько 20% резервістів можуть бути "відмовниками" у разі оголошення призову. Але вони мають на це право, впевнений військовий психолог. "Вони вже собі все довели", - пояснив він.

Себе колишній військовий відносить до тих резервістів, які самі, не чекаючи указу президента, готові добровільно повернутися на фронт. Щоправда, і причина для цього повинна бути вагома - пряма атака росіян або прорив лінії оборони.

"Повірте, знову будуть ломитися у військкомати... Я ж по всіх регіонах їжджу, спілкуюся з ветеранами, і навіть ті, хто осіли й мають роботу, сім'ю, дітей, у разі "чьоткого двіжу" (мова про військову атаку Росії, - ред.) зірвуться і бігом-бігом побіжать", - заявив він.

Нагадаємо, Верховна рада запровадила новий вид військової повинності для українців - мобілізацію резервістів. Тепер їх можуть за рішенням президента відправити на фронт. Щоправда, обіцяють, що це торкнеться тільки тих, у кого вже є бойовий досвід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ООС
NEWS
В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей
В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів