Стало відомо, скільки резервістів можуть призвати на фронт

Станом на 1 січня поточного року добровільно уклали контракти про проходження служби у військовому резерві 11,2 тисячі ветеранів АТО/ООС. З них близько 5% - з бойовими військовими частинами.

Про це заявив голова комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич ("Слуга народу"), йдеться в матеріалі РБК-Україна " Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів ".

"Згідно з концепцією військової кадрової політики в ЗСУ на період до 2025 року, в умовах продовження дії особливого періоду, планується мати на обліку загальну чисельність оперативного резерву на рівні близько 250 тисяч осіб", - сказав Завітневич.

Щоб підтримувати навички резервістів і стимулювати їх укладати контракти на службу щорічно планують проводити збори для близько 20-25 тисяч осіб. Завітневич вважає, що якщо кількість резервістів-контрактників зросте, то саме вони стануть основою для комплектування бойових частин в особливий період.

"Ми не боїмося цього закону", - каже ветеран АТО і військовий психолог Андрій Козінчук у бесіді з РБК-Україна.

Він вважає, що тільки близько 20% резервістів можуть бути "відмовниками" у разі оголошення призову. Але вони мають на це право, впевнений військовий психолог. "Вони вже собі все довели", - пояснив він.

Себе колишній військовий відносить до тих резервістів, які самі, не чекаючи указу президента, готові добровільно повернутися на фронт. Щоправда, і причина для цього повинна бути вагома - пряма атака росіян або прорив лінії оборони.

"Повірте, знову будуть ломитися у військкомати... Я ж по всіх регіонах їжджу, спілкуюся з ветеранами, і навіть ті, хто осіли й мають роботу, сім'ю, дітей, у разі "чьоткого двіжу" (мова про військову атаку Росії, - ред.) зірвуться і бігом-бігом побіжать", - заявив він.