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Стало відомо, скільки перших добровольців отримали статус УБД

Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

В Україні, станом на сьогодні, видали понад 700 посвідчень учасникам добровольчих батальйонів першої хвилі, 2014-15 років. Наразі процес видачі йде за планом.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю РБК-Україна.

"Слава богу, прийнятий закон про надання статусу учасників бойових дій добровольцям, і ми вже більш як 700 посвідчень видали. При міністерстві є відповідна комісія, процес йде планомірно", - сказала вона.

Міністр додала, що нещодавно була в Авдіївці, де вручала посвідчення учасникам "Правого сектору".

"Їх внесок на перших етапах війни важко переоцінити, я сама багатьох із них бачила в 2014 році і була з ними в одних бойових ситуаціях. І нарешті на восьмому році війни вони отримали належний їм статус", - додала Лапутіна.

Нагадаємо, посвідчення учасників бойових дій (УБД) інтегрують в додаток "Дія" в жовтні поточного року.

Також планується приєднати до нього можливість оформляти пільговий електронний квиток.

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