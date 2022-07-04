Стало відомо, скільки переселенців з України прийняла Німеччина з початку вторгнення РФ
Німеччина з початку вторгнення РФ в Україну прийняла понад 850 тисяч українських переселенців. У країну переважно приїжджають жінки з дітьми.
Про це заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Фезер також зазначила, що в країні за останні роки вдосконалили процедуру прийому біженців в порівнянні з 2015 роком. Міністр також назвала історичним успіхом і великим досягненням здатність всіх європейських держав прийняти біженців з України.
Крім того, Фезер підкреслила, що Німеччина всім новоприбулим в країну пропонує відвідувати інтеграційні курси для поширення німецьких цінностей і мови навіть серед тих, що тимчасово залишаються в країні.
Нагадаємо, що українцям в Німеччині підвищили соціальну допомогу з червня, а також спростили процедуру вступу до вищих навчальних закладів і можливість отримання державної стипендії на навчання. Крім того, в планах уряду – прискорити процес визнання професійних кваліфікацій українців, щоб вони могли безперешкодно інтегруватися на ринку праці.
Раніше повідомлялося, що приплив українських біженців до країн єврозони може зменшити нестачу робочої сили. На сьогодні близько 7 млн біженців покинули Україну, багато хто сподівається знайти довгострокові можливості працевлаштування в 27 країнах ЄС.
Нагадавши, у Німеччині почастішали випадки звільнення з військової служби після початку війни, яку розв'язала Росія в Україні.
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