Стало відомо, скільки переселенців з України прийняла Німеччина з початку вторгнення РФ

Німеччина з початку вторгнення РФ в Україну прийняла понад 850 тисяч українських переселенців. У країну переважно приїжджають жінки з дітьми.

Про це заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Фезер також зазначила, що в країні за останні роки вдосконалили процедуру прийому біженців в порівнянні з 2015 роком. Міністр також назвала історичним успіхом і великим досягненням здатність всіх європейських держав прийняти біженців з України.

Крім того, Фезер підкреслила, що Німеччина всім новоприбулим в країну пропонує відвідувати інтеграційні курси для поширення німецьких цінностей і мови навіть серед тих, що тимчасово залишаються в країні.

Нагадаємо, що українцям в Німеччині підвищили соціальну допомогу з червня, а також спростили процедуру вступу до вищих навчальних закладів і можливість отримання державної стипендії на навчання. Крім того, в планах уряду – прискорити процес визнання професійних кваліфікацій українців, щоб вони могли безперешкодно інтегруватися на ринку праці.