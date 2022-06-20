Українські біженці можуть зменшити дефіцит робочої сили в єврозоні, - ЄЦБ
Приплив українських біженців до країн єврозони може зменшити нестачу робочої сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив Європейський центральний банк, українські біженці зменшать дефіцит робочої сили в європейських країнах, оскільки частина з них не повернеться до України. На сьогодні близько 7 млн біженців залишили Україну, багато хто сподівається знайти довгострокові можливості працевлаштування у 27 країнах ЄС.
"Згідно з усіма припущеннями, приблизні розрахунки вказують на середнє зростання робочої сили в зоні євро на 0,2-0,8% у середньостроковій перспективі. Це відповідає збільшенню чисельності робочої сили в зоні євро на 0,3-1,3 млн осіб внаслідок кризи", - йдеться у статті ЄЦБ в Економічному бюлетені.
ЄЦБ зазначає, що за рекордно низького рівня безробіття єврозона бореться зі зростаючим браком робочої сили, а приплив біженців може "злегка послабити" напруженість на ринку праці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія спростить в'їзд у країну для неповнолітніх українців.
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