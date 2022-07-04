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Стало известно, сколько переселенцев из Украины приняла Германия с начала вторжения РФ

Новина українською →
Берлин, Понедельник 04 июля 2022 00:34
Стало известно, сколько переселенцев из Украины приняла Германия с начала вторжения РФ Фото: Германия приняла более 850 тысяч переселенцев из Украины (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Германия с начала вторжения РФ в Украину приняла более 850 тысяч украинских переселенцев. В страну преимущественно приезжают женщины с детьми.

Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Фезер также отметила, что в стране за последние годы усовершенствовали процедуру приема беженцев по сравнению с 2015 годом. Министр также назвала историческим успехом и большим достижением способность всех европейских государств принять беженцев из Украины.

Кроме того, Фезер подчеркнула, что Германия всем новоприбывшим в страну предлагает посещать интеграционные курсы для распространения немецких ценностей и языка даже среди временно остающихся в стране.

Напомним, что украинцам в Германии повысили социальную помощь с июня, а также упростили процедуру поступления в высшие учебные заведения и возможность получения государственной стипендии на обучение. Кроме того, в планах правительства – ускорить процесс признания профессиональных квалификаций украинцев, чтобы они могли беспрепятственно интегрироваться на рынке труда.

Ранее сообщалось, что приток украинских беженцев в страны еврозоны может уменьшить нехватку рабочей силы. На сегодня около 7 млн беженцев покинули Украину, многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС.

Напомним, в Германии участились случаи увольнения с военной службы после начала войны, которую развязала Россия в Украине.

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Переселенцы с Донбасса Германия Вторжение России в Украину
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