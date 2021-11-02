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Стало відомо, скільки нелегальних мігрантів упіймали в Україні з початку року

Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

На кордоні з Білоруссю українські прикордонники затримали за останні дев'ять місяців 13 нелегалів. По всій країні їх кількість склала 900 осіб.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні".

Як розповів спікер прикордонної служби Андрій Демченко, ці цифри вкладаються в середній показник за останні роки.

За його словами, щорічно прикордонники затримують близько тисячі мігрантів.

Для порівняння, на початку 1990-х років таких порушників ловили по 7-10 тисяч на рік, у 2005-2006 роках - по 4-5 тисяч.

Речник прикордонної служби зазначив, що ДПСУ поки що не зафіксувала тенденцію до зростання кількості мігрантів в країні.

Прикордонники додають, що найчастіше біженців з Сирії, Туреччини, Молдови, Росії, Алжиру та інших країн ловлять біля західних кордонів України при спробі незаконно проникнути в країни ЄС.

Також досить багато іноземців намагаються використовувати легальні канали (туризм, навчання, лікування і т.д.) для того, щоб потрапити в Україну, а потім "мігрувати" на Захід.

Зокрема, в поточному році таких випадків було 6 700, осіб не пустили в нашу країну.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба наразі посилено контролює ділянку кордону з Республікою Білорусь. До охорони залучена авіація, катери, а також патрулювання зі службовими собаками.

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