Стало відомо, скільки нелегальних мігрантів упіймали в Україні з початку року

Як розповів спікер прикордонної служби Андрій Демченко, ці цифри вкладаються в середній показник за останні роки.

За його словами, щорічно прикордонники затримують близько тисячі мігрантів.

Для порівняння, на початку 1990-х років таких порушників ловили по 7-10 тисяч на рік, у 2005-2006 роках - по 4-5 тисяч.

Речник прикордонної служби зазначив, що ДПСУ поки що не зафіксувала тенденцію до зростання кількості мігрантів в країні.

Прикордонники додають, що найчастіше біженців з Сирії, Туреччини, Молдови, Росії, Алжиру та інших країн ловлять біля західних кордонів України при спробі незаконно проникнути в країни ЄС.

Також досить багато іноземців намагаються використовувати легальні канали (туризм, навчання, лікування і т.д.) для того, щоб потрапити в Україну, а потім "мігрувати" на Захід.

Зокрема, в поточному році таких випадків було 6 700, осіб не пустили в нашу країну.