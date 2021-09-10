ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Авіація, катери та службові собаки: Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 14:04
Авіація, катери та службові собаки: Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю Фото: Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Державна прикордонна служба України посилено контролює ділянку кордону з Республікою Білорусь. До охорони залучена авіація, катери, а також патрулювання зі службовими собаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"На державному кордоні цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться моніторинг з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається спокійною. Всі пункти пропуску, які функціонували до цього, продовжують працювати у визначеному режимі.

Фото: Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український кордон з Білоруссю будуть посилено охороняти дрони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією