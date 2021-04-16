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Стало відомо, як Семінський планував відібрати у Рудьковського акції "Нафтогазвидобування"

Автор: РБК-Україна

Діючий народний депутат Олег Семінський планував відібрати частку акцій компанії "Нафтогазвидобування", що належить сім'ї екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського. Допомогу в цьому йому повинен був надати Андрій Мельник, який проходить підозрюваним у справі про викрадення самого Семінського у 2012 році.

Про це слідує із записаної Службою безпеки України у жовтні 2020 року розмови Семінського і Мельника, фрагменти якої опублікував "Цензор.Нет".

З розшифровки випливає, що Семінський розраховує на участь Мельника у відлученні частки в "Нафтогазвидобування". "А ти можеш допомогти реально, щоб ця дорога не була довгою, а була дуже короткою", - сказав депутат, також обіцяючи "не дати зупинити цю історію в парламенті".

Крім того, Семінський також ділиться з Мельником подробицями того, що протягом останніх п'яти років він уже вів роботу з перерозподілу акцій компанії, з залученням судової системи. "Суд, нормально я подякував... Машини зробив", - сказав Семінський.

Як стверджує "Цензор.Нет", запис зроблено Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ за дорученням прокурора Офісу генпрокурора Кривовяза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка в рамках стеження за Андрієм Мельником.

Нагадаємо, народний депутат Олег Семінський неодноразово заявляв про його викрадення у 2012 році, звинувачуючи в замовленні злочину екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

За словами колишнього міністра, зараз Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", якою колись керував Семінський на посаді гендиректора.

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Новини України Николай Рудьковскийнефть
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