У Кабміні назвали дату закриття метро в Києві, Харкові та Дніпрі

Робота метрополітену в Києві та інших українських містах у вз'язку із карантином, спричиненого коронавірусом, припиниться з вівторка, 17 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, відповідне рішення ухвалив уряд. Також із 12:00 18 березня 2020 року припиняються залізничні, авіаційні, автобусні (міжміські та міжобласні) пасажирські перевезення в Україні.

"Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень. Закликаю всіх дотримуватись цих норм", - повідомив міністр.

Нагадаємо, з 00:00 17 березня і до 3 квітня введена заборона на міжнародні залізничні, авіа та автобусні перевезення пасажирів, введена через коронавірус в Україні. Закиті пункти пропуску і контролю через держкордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення закриваються.