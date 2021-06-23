ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент МОК прийняв запрошення відвідати Україну

Новость на русском →
Середа 23 червня 2021 17:40
Президент МОК прийняв запрошення відвідати Україну Фото: президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. В ході бесіди Бах прийняв запрошення відвідати Україну.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

"Томас Бах прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для участі у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході розмови Зеленський і Бах обмінялися думками щодо Олімпійських ігор в Токіо.

"Вірю, що пандемія не зашкодить проведенню Олімпіади. Україна буде гідно представлена на цьому святі спорту, який об'єднає весь світ", - заявив Зеленський.

Також президент розповів Баху про ключові елементи загальнонаціональної програми" Здорова Україна", впровадження якої дозволить зробити спорт доступним для всіх категорій населення країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський МОК визит в Украину
NEWS
Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо
Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ