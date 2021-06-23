Президент МОК прийняв запрошення відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. В ході бесіди Бах прийняв запрошення відвідати Україну.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента .

"Томас Бах прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для участі у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході розмови Зеленський і Бах обмінялися думками щодо Олімпійських ігор в Токіо.

"Вірю, що пандемія не зашкодить проведенню Олімпіади. Україна буде гідно представлена на цьому святі спорту, який об'єднає весь світ", - заявив Зеленський.

Також президент розповів Баху про ключові елементи загальнонаціональної програми" Здорова Україна", впровадження якої дозволить зробити спорт доступним для всіх категорій населення країни.