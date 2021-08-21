RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, хто представить НАТО на саміті Кримської платформи

Автор: РБК-Україна

Керівництво військового альянсу НАТО буде представлено на саміті Кримської платформи 23 серпня заступником генерального секретаря Мірчею Джоане. Він приїде в понеділок і залишиться на святкування Дня незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Повідомляється, що Джоане перебуватиме в Києві 23-24 серпня. Він візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи і виступить на панельній дискусії "Загрози Азово-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль і шляхи вирішення".

А 24 серпня візьме участь у святкуванні 30-річчя незалежності України. І зустрінеться зі спікером Ради Дмитром Разумковим, віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим і нардепами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники саміту Кримської платформи вже почали прибувати до України, зокрема, грузинська делегація.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОКримська платформа