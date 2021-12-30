Стало відомо, хто потрапив під нові санкції РНБО

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на засіданні 30 грудня ввела санкції до ряду фізичних і юридичних осіб за діяльність в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на апарат РНБО .

Пропозицію щодо запровадження санкцій на засіданні РНБО вніс прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На його пропозицію було прийнято рішення розширити перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджуються персональні економічні та інші обмеження.

Санкції введено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до будівництва на території окупованого Криму мосту через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення з Росією та заподіяння шкоди національним культурним надбанням у місті Севастополь.

До списку санкцій також внесено 18 фізичних осіб. Вони мають причетність до винесення неправомірних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на території півострова.

Крім того, санкції застосовано до 52 фізичних осіб, які, обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації Росії в Криму, завдають істотних збитків національним інтересам та безпеці України.