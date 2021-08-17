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Стало відомо, чому металургійні підприємства України переживають дефіцит сировини

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 12:06
Стало відомо, чому металургійні підприємства України переживають дефіцит сировини Фото: заборона на вивіз брухту з України (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

За 7 місяців поточного року з України вивезли 335 тис. тонн брухту, це в 20 разів більше, ніж в минулому році. Тільки за липень продаж брухту за кордон була в три рази більше, ніж за весь 2020 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Через це металургійні підприємства України переживають дефіцит сировини, а багато з них перебувають під загрозою зупинки.

"Безперешкодне вивезення брухту створює не тільки небезпеку аварій і катастроф, загрозу зупинки підприємств, зниження експортної виручки і зростання безробіття, але і провокує зростання цін. Зокрема, на будівництво. Популярний жарт у ділових колах: не в криптовалюту треба було вкладатися, а в арматуру. Більше б заробив", - пишуть журналісти видання.

За їх підрахунками, лом - це незамінна сировина, яка дозволяє скоротити викиди CO2 в металургії на 60%. Одна тонна переробленого брухту економить 1,4 тонни залізної руди і 740 кг вугілля. Але при цьому для виплавки однієї тонни сталі в електродугових печах потрібно 1,1 тонна брухту.

"Для збільшення частки електрометалургії в Україні до 20-30% додатково буде потрібно від 3,5 до 5,5 млн тонн брухту. А де ми його візьмемо, при тих катастрофічно величезних темпах вивезення з України, які відзначаються зараз?" - запитує видання.

На думку журналістів, причина того, що експорт цінної сировини до сих пір не заборонений - або в халатності посадовців, або в тому, що частина коштів, зароблених експортерами, осідає в кишенях влади.

"Все міркування про те, що від введення мораторію ми втратимо доходи бюджету від мита в 58 євро з тонни металобрухту, розбиваються об один єдиний аргумент: з тонни готового металургійного продукту бюджет отримує майже в чотири рази більше. Про що ще можна сперечатися ?!" - резюмує видання.

Раніше зупинити експорт металобрухту закликав прем'єра Дениса Шмигаля завод "ММК ім. Ілліча". Як сказано у відкритому листі заводу, через дефіцит металобрухту під загрозою опинилася стабільна робота всієї металургійної галузі, через що бюджети всіх рівнів можуть втратити більше 20 млрд гривень надходжень.

У свою чергу директор Аналітичного центру Федерації роботодавців України Володимир Панченко заявив, що для розвинених європейських країн металобрухт є сировиною, стратегічно важливою для промисловості і економічного зростання. Саме тому все більше країн вводять тимчасові заборони на експорт брухту, щоб уникнути дефіциту сировини і підтримати власного виробника.

Нагадаємо, Верховна рада у квітні 2021 року ще на 5 років подовжила дію норми про обкладання митом у 58 євро за тонну експорту відходів та брухту чорних металів.

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