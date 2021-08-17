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Стало известно, почему металлургические предприятия Украины переживают дефицит сырья

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Киев, Вторник 17 августа 2021 12:06
Стало известно, почему металлургические предприятия Украины переживают дефицит сырья Фото: запрет на вывоз лома из Украины (twitter.com)
Автор: Наталия Гурковская

За 7 месяцев текущего года из Украины вывезли 335 тыс. тонн лома, это в 20 раз больше, чем в прошлом году. Только за июль продажа лома за границу была в три раза больше, чем за весь 2020 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

Из-за этого металлургические предприятия Украины переживают дефицит сырья, а многие находятся под угрозой остановки.

"Беспрепятственный вывоз лома создает не только опасность аварий и катастроф, угрозу остановки предприятий, снижения экспортной выручки и роста безработицы, но и провоцирует рост цен. В частности, на строительство. Популярная шутка в деловых кругах: не в криптовалюту надо было вкладываться, а в арматуру. Больше бы заработал", - пишут журналисты издания.

По их подсчетам, лом - это незаменимое сырье, которое позволяет сократить выбросы CO2 в металлургии на 60%. Одна тонна переработанного лома экономит 1,4 тонны железной руды и 740 кг угля. Но при этом для выплавки одной тонны стали в электродуговых печах нужно 1,1 тонна лома.

"Для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется от 3,5 до 5,5 млн тонн лома. А где мы его возьмем, при тех катастрофически огромных темпах вывоза из Украины, которые отмечаются сейчас?" - задается вопросом издание.

По мнению журналистов, причина того, что экспорт ценного сырья до сих пор не запрещен - либо в халатности чиновников, либо в том, что часть средств, заработанных экспортерами, оседает в карманах власти.

"Все рассуждения о том, что от введения моратория мы утратим доходы бюджета от пошлины в 58 евро с тонны металлолома, разбиваются об один единственный аргумент: с тонны готового металлургического продукта бюджет получает почти в четыре раза больше. О чем еще можно спорить?!" - резюмирует издание.

Ранее остановить экспорт металлолома призвал премьера Дениса Шмыгаля завод "ММК им. Ильича". Как сказано в открытом письме завода, из-за дефицита металлолома под угрозой оказалась стабильная работа всей металлургической отрасли, из-за чего бюджеты всех уровней могут потерять более 20 млрд гривен поступлений.

В свою очередь директор Аналитического центра Федерации работодателей Украины Владимир Панченко заявил, что для развитых европейских стран металлолом является сырьем, стратегически важным для промышленности и экономического роста. Именно поэтому все больше стран вводят временные запреты на экспорт лома, чтобы избежать дефицита сырья и поддержать собственного производителя.

Напомним, Верховная рада в апреле 2021 года еще на 5 лет продлила действие нормы об обложении пошлиной в 58 евро за тонну экспорта отходов и лома черных металлов.

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