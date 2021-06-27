Стало відомо, чому Кіркорова виключили з "чорного списку"

Служба безпеки України просила виключити російського співака Філіпа Кіркорова зі списку людей, які загрожують національній безпеці України, у зв'язку з судовими прецедентами. Спецслужба потребує додаткової обробки його питання.
Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі СБУ.
"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткової обробки даного питання", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що Кіркорова включили в "чорний список". Причина такого рішення не називалася, але, наприклад, відомо, що він час від часу гастролює в окупованому Криму.