RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, чому Кіркорова виключили з "чорного списку"

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України просила виключити російського співака Філіпа Кіркорова зі списку людей, які загрожують національній безпеці України, у зв'язку з судовими прецедентами. Спецслужба потребує додаткової обробки його питання.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі СБУ.

"У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому зазначається наявність судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткової обробки даного питання", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що Кіркорова включили в "чорний список". Причина такого рішення не називалася, але, наприклад, відомо, що він час від часу гастролює в окупованому Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниФіліп Кіркоров