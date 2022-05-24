Стало відомо, де окупанти мають намір форсувати Сіверський Донець

Окупанти мають намір форсувати річку Сіверський Донець. Противник спробує перейти водну перешкоду на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Нагадавши, російська армія робила кілька спроб форсувати Сіверський Донець, але щоразу потрапляла під артилерійський вогонь ЗСУ. Так, 13 травня, українські десантники зруйнували понтонні переправи і знищили понад 70 одиниць техніки противника.
Зазначимо, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що після кількох невдалих спроб російські війська бояться форсувати Сіверський Донець.
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