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Разумков збере голів фракцій Ради на нараду

Новини » Політика     03.02.2020 - 11:46
Разумков збере голів фракцій Ради на нараду
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков збирає робочу нараду за участю уряду

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков збирає робочу нараду з головами фракцій парламенту за участю уряду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Разумков запропонував зібратися сьогодні в 21:00.

"Я не заперечую, я пропоную на 21:00 сьогодні зібратися. Адже до цього часу графік розписаний. О 21:00 запрошую до себе", - заявив він.

З такою ж пропозицією він звернувся до представників Кабінету міністрів. За словами Разумкова, на засіданні фракцій планується участь прем'єра.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на цій сесії Верховна рада планує поставити крапку в питанні земельної реформи. За його словами, всі зауваження від товариства з документа були враховані.

Крім того, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть законопроект про всеукраїнський референдум. За його словами, цей документ широко обговорюється суспільством.

Раніше повідомлялося, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді. Він зазначав, що в Раді зареєстровано близько 8 проектів, що стосуються народовладдя і референдуму.

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