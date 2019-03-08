Стало відомо, коли почнуть реставрувати Софійський собор

У соборі продовжиться комплекс ремонтних робіт з березня

В Софийском соборе реставрационные работы согласно технологических требований начнутся с 18 марта текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства культуры Украины.

Сообщается, что в Софийском соборе до настоящего времени сохранилось сотни квадратных метров уникальных фресок и мозаик XI века, что делает его одним из уникальнейших сооружений Европы.

Так, в 2019 году на первом ярусе в центральной части Софийского собора предусмотрено установление риштования для осуществления инспектирования мозаик, фресок и масляной живописи с целью дальнейшей их реставрации и раскрытия. Также планируется проведение модернизации системы микроклимата Собора и реконструкция инженерных систем электроосвещения, пожарной и охранной сигнализации, установка системы видеонаблюдения.

"В план работ на текущий год внесены работы по археологическому исследованию ранее выявленных исторических фрагментов внутреннего убранства Собора. Работы будут проводиться в теплое время года согласно соответствующих технологических рекомендаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано установление системы контроля микроклимата Софийского собора. Разработан и планируется к реализации проект устройства гидроизоляции цоколя, водоотведения и реставрации мощения вокруг Собора.

"На сегодня эксплуатация памятника осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе. Реставрационные работы согласно технологических требований начнутся с 18 марта", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) еще не приняла окончательное решение относительно формата богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года.