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Стало відомо, за яких умов жінок можуть призвати на військову службу

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 15:41
Стало відомо, за яких умов жінок можуть призвати на військову службу Фото: названі умови для призову українських жінок до армії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Призивати жінок на військову службу в Україні планується тільки в крайньому разі. Серед них - введення воєнного стану або особливий період мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Тільки в крайньому разі такі військові фахівці будуть призвані на військову службу. При введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації", - підкреслив він.

Горбач нагадав, що в Україні пройшло шість хвиль мобілізації, протягом яких на військову службу призвали 200 тисяч осіб. При цьому, зазначив він, жодна жінка без своєї згоди не була покликана.

"Тому такого моменту, чого потрібно боятися, немає", - додав Горбач.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

РБК-Україна розбиралося, кого стосується і що відомо про взяття на військовий облік українських жінок.

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Київ Міністерство оборони України
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