Стало відомо, коли можуть відновитися подорожі в Європу

Єврокомісія рекомендує країнам-членам ЄС приймати туристів з 1 липня
Європейська комісія розглядає можливість відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня. Обмеження на поїздки будуть знімати поступово.
Про це повідомляє Bloomberg.
Свої рекомендації про відкриття кордонів для туристів Єврокомісія надасть урядам країн-членів ЄС вже завтра.
За словами віце-президента Комісії та голови зовнішньополітичного відомства блоку Жозепа Борелля, рекомендації "враховують низку принципів і критеріїв" і "засновані на загальному скоординованому підході держав-членів".
До липня зовнішні кордони ЄС будуть закриті.
Раніше Єврокомісія рекомендувала відкрити кордони для туристів з 15 червня, але більшість країн ЄС висловилися проти.
Водночас, деякі європейські країни вже анонсували прийом іноземних туристів.
Україну поки не внесли у списки країн, громадянам яких дозволено подорожувати до Європи, в українському МЗС пояснили причини.
Автор: Роман Калиниченко