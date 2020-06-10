Стало відомо, коли можуть відновитися подорожі в Європу

Європейська комісія розглядає можливість відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня. Обмеження на поїздки будуть знімати поступово.

Про це повідомляє Bloomberg.

Свої рекомендації про відкриття кордонів для туристів Єврокомісія надасть урядам країн-членів ЄС вже завтра.

За словами віце-президента Комісії та голови зовнішньополітичного відомства блоку Жозепа Борелля, рекомендації "враховують низку принципів і критеріїв" і "засновані на загальному скоординованому підході держав-членів".

До липня зовнішні кордони ЄС будуть закриті.

Раніше Єврокомісія рекомендувала відкрити кордони для туристів з 15 червня, але більшість країн ЄС висловилися проти.

Водночас, деякі європейські країни вже анонсували прийом іноземних туристів.

Україну поки не внесли у списки країн, громадянам яких дозволено подорожувати до Європи, в українському МЗС пояснили причини.