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Стало відомо, де можуть розмістити евакуйованих з Уханя українців

Новини » Суспільство   

Влада поки розглядає три можливі локації

Евакуйованих з Уханя (Китай) на тлі спалаху коронавіруса громадян України можуть розмістити в закладах санаторно-курортного типу або на одній з локацій Міністерства оборони. Про це на брифінгу заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні МОЗ запропонував дві локації в Київській області.

"Це не установи охорони здоров'я, це заклади санаторно-курортного типу. Після того, як буде вивчена можливість переобладнання цих закладів на тимчасову обсерваторію, буде визначена фінальна локація... Також є пропозиції з боку Міністерства оборони, вони також розглядаються. Це така можлива третя локація", - зазначив Кузин.

Він також додав, що зараз триває налагодження механізму евакуації українців з Уханя.

"За найоптимістичнішими даними рейс відбудеться завтра, і зараз погоджуються деталі. На жаль, поки немає інформації про місце евакуації, технічне керівництво по цьому процесу ще знаходиться в процесі погодження", - додав Кузін.

Попередньо, евакуація українців буде здійснюватися літаком компанії SkyUp, остаточна дата має стати відома сьогодні ввечері.

Нагадаємо, у МОЗ поки не знають, коли зможуть евакуювати заражених українців, що були на лайнері Diamond Princess.

Водночас не виключається, що число заражених коронавірусом українців може зрости.

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