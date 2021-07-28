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Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ

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Україна, Середа 28 липня 2021 11:36
Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська влада виконала всі зобов'язання, які дала Міжнародному валютному фонду. МВФ може виділити черговий транш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час прес-конференції на форумі "Україна 30", яка транслювалася на Youtube.

Він повідомив, що сьогодні поведе телефонні переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Все що я обіцяв пані Георгієвій, все що нам потрібно для України, всі головні реформи ми розпочали, вони проголосовані. Земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія. Так, тільки перше голосування, але тим не менше ми пройшли і реформу Служби безпеки України", - сказав він.

"Вважаю, що ми готові до отримання траншу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів, але може обійтися і без грошей фонду.

Раніше радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

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