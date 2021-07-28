Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська влада виконала всі зобов'язання, які дала Міжнародному валютному фонду. МВФ може виділити черговий транш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час прес-конференції на форумі "Україна 30", яка транслювалася на Youtube .

Він повідомив, що сьогодні поведе телефонні переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Все що я обіцяв пані Георгієвій, все що нам потрібно для України, всі головні реформи ми розпочали, вони проголосовані. Земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія. Так, тільки перше голосування, але тим не менше ми пройшли і реформу Служби безпеки України", - сказав він.

"Вважаю, що ми готові до отримання траншу", - додав Зеленський.