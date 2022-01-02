Стало відомо, що металургійний завод зупиняє роботу через нестачу вагонів УЗ

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним", - зазначив він.

За його словами, точних термінів простою ще немає, але заздалегідь зупинка очікується від одного місяця.

Нагадаємо, УЗ у 2022 році вже підвищила вартість вантажних перевезень. Всього за останні п'ять років вартість послуг "Укрзалізниці" зросла більш ніж на 200%. Експерти наголошували: постійне підвищення тарифів призведе до падіння обсягів перевезень.

Паралельно, компанія ініціювала обмеження строку служби вагонів, через що найближчими роками може бути списано понад 70 тис. вагонів. Це, своєю чергою, призведе до різкого дефіциту рухомого складу та колапсу на ринку перевезень.

Як повідомляли ЗМІ, раніше низка підприємств вже скаржилася на погіршення послуг УЗ, які призводять до грошових втрат підприємств. Так, ДП "Артемсіль" направило до прем'єра Дениса Шмигаля лист, у якому скаржилося на те, що УЗ не надає підприємству законтрактовану кількість вагонів. Водночас, вартість цих вагонів зросла в рази.

Своєю чергою, ОП "Укрметалургпром" зверталося з листом до президента Володимира Зеленського з проханням повпливати на тарифну політику "Укрзалізниці".

Промисловці попереджали: постійне підвищення тарифів на вантажні перевезення, на фоні погіршення якості логістичних послуг, призведе до зупинки підприємств і скорочення виробництва. І у підсумку, замість отримання додаткових коштів, УЗ втратить частину доходів.