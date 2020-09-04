Стало відомо, коли комітет Ради заслухає Фокіна

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади заслухає заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна на засіданні 15 вересня. Раніше анонсувалося, що засідання відбудеться уже наступного тижня.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"Зустріч комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з Вітольдом Фокіним відбудеться 15 вересня о 15:15", - написав нардеп.

Відзначимо, недавно Фокін заявив, що виконання мінських домовленостей, зокрема пункту про особливий статус Донбасу, є єдиним шляхом для мирного врегулювання. Крім того, він запропонував оголосити загальну амністію.

Нагадаємо, раніше Качура запропонував викликати Фокіна на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Комітет підтримав його пропозицію і призначив позачергове засідання.

Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заяви Фокіна про амністію на Донбасі не є офіційною позицією України.

РБК-Україна пояснювало, що означають нещодавні заяви Фокіна по Донбасу.