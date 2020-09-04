ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відомо, коли комітет Ради заслухає Фокіна

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади заслухає заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна на засіданні 15 вересня. Раніше анонсувалося, що засідання відбудеться уже наступного тижня.

Популярні новини

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"Зустріч комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з Вітольдом Фокіним відбудеться 15 вересня о 15:15", - написав нардеп.

Відзначимо, недавно Фокін заявив, що виконання мінських домовленостей, зокрема пункту про особливий статус Донбасу, є єдиним шляхом для мирного врегулювання. Крім того, він запропонував оголосити загальну амністію.

Нагадаємо, раніше Качура запропонував викликати Фокіна на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Комітет підтримав його пропозицію і призначив позачергове засідання.

Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заяви Фокіна про амністію на Донбасі не є офіційною позицією України.

РБК-Україна пояснювало, що означають нещодавні заяви Фокіна по Донбасу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України комитетВерховна РадаКонтактная група