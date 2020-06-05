Стало відомо, у кого з депутатів найбільше землі

Депутат від "Слуги народу" Микола Кириченко задекларував 437 ділянок загальною площею 1,3 тисячі гектарів у Харківській області. У нього, згідно з деклараціями, найбільше землі з нардепів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди гривень і тисяча машин: що показали депутати і міністри в деклараціях".

У топ парламентських латифундистів увійшли Олег Тарасов, якого 38 ділянок у Кіровоградській області, Олександр Трухін - 116 дільниць (105 га) в Полтавській області.

Крім того, у цей список входить Максим Гузенко - 39 ділянок (90 га) в Сумській області.

Нагадаємо, нардепи задекларували 4,9 млрд гривень готівки, що більше річного доходу МЗС.

Зазначимо, п'ятий президент України є найбагатшим народним депутатом парламенту.

Додамо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як може пройти загальне декларування і що запропонують українцям.