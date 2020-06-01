Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування

Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Задача про запуск загального декларування виходить безпосередньо від Зеленського

У рамках майбутнього загального декларування українців можуть мотивувати покласти кошти на депозит або придбати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). При цьому питання оподаткування в уряді називають не первинним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, в уряді тривають активні дискусії щодо розробки законопроекту про одноразове декларування, за дорученням президента Володимира Зеленського.

"Тут мотивація, як з боку легалізації активів, які є за кордоном, так і з боку активів всередині країни - доларова готівка і так далі. Важливо не створити занадто складний інструмент", - зазначив Марченко.

Він підкреслив, що українці мають отримати можливість "відбілити" або показати свої доходи, які складно легалізувати з урахуванням ризиків фінансового моніторингу.

"Потрібна система, при якій ми зупиняємося, починаємо жити по-новому. Хто хоче, будь ласка, заводьте свої активи в Україну, ось вам варіанти, можете покласти гроші на депозит або придбати ОВДП", - додав міністр.

Він також не виключив, що українці можуть не піти на сплату 5%-ого податку з так званої амністованої суми.

"Є кілька законопроектів, в тому числі й наш. Але на даному етапі концептуально ідея допрацьовується. Далі вже будемо говорити про те, як і коли це реалізовувати ... (підготовка законопроекту про одноразове декларування, - ред.) безпосередньо від президента стоїть таке завдання", - додав Марченко.

Нагадаємо, в травні президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів у тримісячний строк підготувати законопроект про одноразове декларування.

Відзначимо, до цього питання введення "нульову" декларацію піднімали ще у 2016 році після того, як завершився перший етап декларування доходів і майна чиновників, депутатів та перших осіб країни.

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Автор: РБК-Україна