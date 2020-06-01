ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування

Новини » Фінанси     01.06.2020 - 12:15
Гроші на депозит або в ОВДП: як в Україні можуть провести загальне декларування
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Задача про запуск загального декларування виходить безпосередньо від Зеленського

У рамках майбутнього загального декларування українців можуть мотивувати покласти кошти на депозит або придбати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). При цьому питання оподаткування в уряді називають не первинним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, в уряді тривають активні дискусії щодо розробки законопроекту про одноразове декларування, за дорученням президента Володимира Зеленського.

"Тут мотивація, як з боку легалізації активів, які є за кордоном, так і з боку активів всередині країни - доларова готівка і так далі. Важливо не створити занадто складний інструмент", - зазначив Марченко.

Він підкреслив, що українці мають отримати можливість "відбілити" або показати свої доходи, які складно легалізувати з урахуванням ризиків фінансового моніторингу.

"Потрібна система, при якій ми зупиняємося, починаємо жити по-новому. Хто хоче, будь ласка, заводьте свої активи в Україну, ось вам варіанти, можете покласти гроші на депозит або придбати ОВДП", - додав міністр.

Він також не виключив, що українці можуть не піти на сплату 5%-ого податку з так званої амністованої суми.

"Є кілька законопроектів, в тому числі й наш. Але на даному етапі концептуально ідея допрацьовується. Далі вже будемо говорити про те, як і коли це реалізовувати ... (підготовка законопроекту про одноразове декларування, - ред.) безпосередньо від президента стоїть таке завдання", - додав Марченко.

Нагадаємо, в травні президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів у тримісячний строк підготувати законопроект про одноразове декларування.

Відзначимо, до цього питання введення "нульову" декларацію піднімали ще у 2016 році після того, як завершився перший етап декларування доходів і майна чиновників, депутатів та перших осіб країни.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міністерство фінансів Українидекларациядоходы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся