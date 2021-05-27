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В Україну ввезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson. Її придбала приватна компанія

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Четвер 27 травня 2021 19:42
В Україну ввезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson. Її придбала приватна компанія Фото: в Україну ввезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Україну привезли 500 доз вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Її придбала приватна компанія для вакцинації своїх співробітників.

Про це повідомляє Міністерство здоров'я України.

Вакцина Johnson & Johnson ще не зареєстрована в Україні. Однак для вакцинації співробітників приватної компанії, яка оплатила її вартість і транспортування, МОЗ дозволив завести партію відповідно до затвердженого порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів.

"Співробітники компанії працюють на Алясці в сфері рибальства, тому вакцинація сертифікованою в США вакциною є вимогою в'їзду на територію Сполучених Штатів Америки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МОЗ зазначають, що заявник несе відповідальність за достовірність наданих документів на ввезення препарату.

"Приватна компанія надала Міністерству охорони здоров'я всі необхідні документи, визначені Порядком. 14 травня 2021 року було видано наказ МОЗ від 14.05.2021 №942 про дозвіл ввезення на територію України імунобіологічного препарату вакцини Johnson & Johnson для подальшої вакцинації працівників критичної сфери рибного промислу в штаті Аляска в кількості 500 доз", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, в Україні завершили вакцинацію від коронавірусу 107524 осіб. Робити щеплення другою дозою почали в травні.

Крім того, вчора в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech. Її направлять на вакцинацію чотирьох груп населення.

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