В Україну ввезли 500 доз вакцини Johnson & Johnson. Її придбала приватна компанія

В Україну привезли 500 доз вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Її придбала приватна компанія для вакцинації своїх співробітників.

Вакцина Johnson & Johnson ще не зареєстрована в Україні. Однак для вакцинації співробітників приватної компанії, яка оплатила її вартість і транспортування, МОЗ дозволив завести партію відповідно до затвердженого порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів.

"Співробітники компанії працюють на Алясці в сфері рибальства, тому вакцинація сертифікованою в США вакциною є вимогою в'їзду на територію Сполучених Штатів Америки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МОЗ зазначають, що заявник несе відповідальність за достовірність наданих документів на ввезення препарату.

"Приватна компанія надала Міністерству охорони здоров'я всі необхідні документи, визначені Порядком. 14 травня 2021 року було видано наказ МОЗ від 14.05.2021 №942 про дозвіл ввезення на територію України імунобіологічного препарату вакцини Johnson & Johnson для подальшої вакцинації працівників критичної сфери рибного промислу в штаті Аляска в кількості 500 доз", - йдеться в повідомленні.