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Стало відомо, кого будуть щепити в центрі вакцинації на МВЦ в Києві

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 12:39
Стало відомо, кого будуть щепити в центрі вакцинації на МВЦ в Києві Фото: вакцинація в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В центрі вакцинації від COVID в Києві на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) будуть прищеплювати кілька категорій. Центр відкриється вже завтра, 29 травня.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в цьому центрі по вихідних будуть вакцинувати препаратом CoronaVac киян, які зареєструвалися в додатку "Дія". Вакцину надає Міністерство охорони здоров'я.

"25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac - 20 640 доз будуть використані для щеплень паралімпійцям, працівникам санаторно-курортних установ і киян, які записалися до листа очікування через додаток "Дія", - додав Кличко.

Нагадаємо, завтра також розпочнеться робота центру вакцинації у Львові на базі стадіону "Арена Львів". Там почнуть вакцинацію з людей старше 60 років, які записалися до листа очікування через додаток або портал "Дія".

Раніше відомо, що до України привезли 500 доз вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Її придбала приватна компанія для вакцинації своїх співробітників, яким вона необхідна для в'їзду до США.

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